Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Sonntag, dem 05.10.2025, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Oberen Hochstraße in Bexbach. Hierbei kollidierte ein vermutlich schwarzer Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell