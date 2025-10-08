PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Sonntag, dem 05.10.2025, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Oberen Hochstraße in Bexbach. Hierbei kollidierte ein vermutlich schwarzer Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

