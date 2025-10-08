PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchte Brandlegung in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 30.09.2025 auf den 01.10.2025 warf eine bislang unbekannte Person mehrere entzündliche Gegenstände auf ein Privatgelände in der Straße "Am Friedhof" in Bexbach. Aufgrund der vorherrschenden Witterung kam es nicht zur Entzündung der Gegenstände.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

