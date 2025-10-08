Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 07.10.2025, zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte, vermutlich beim Rangieren in oder aus eine Parktasche hinter dem Anwesen Aloys-Nesseler-Platz 10 mit dem ebenfalls dort abgestellten grauen Ford Focus der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte er sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

