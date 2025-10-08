Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht an der Universitätsklinik in Homburg

Homburg (ots)

Am 07.10.2025, zwischen 09.00 Uhr und 11:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor Gebäude 46 des UKS Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter PKW mit einem auf dem Parkplatz geparkten weißen Hyundai I30 mit Saarbrücker Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell