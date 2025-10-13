Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Am 13.10.2025, im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 01:33 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Einkaufsmarkt in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich zur Tatzeit gewaltsam Zutritt zu dem Gebäudekomplex, begaben sich anschließend zielgerichtet zu dem dortigen Schmuckgeschäft und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell