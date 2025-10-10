Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal - Mehrere Einsätze am Freitag Ennepetal, 10. Oktober 2025

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in den Helkenberger Weg gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Rauchentwicklung durch das Freibrennen eines Kamins durch den zuständigen Schornsteinfeger verursacht wurde. Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht erforderlich. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Steinnockenstraße alarmiert. Dort war eine Patientin im Garten gestürzt und musste schonend aus dem unwegsamen Gelände zum Rettungswagen transportiert werden. Gegen 20:00 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung zur Neustraße, wo die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs den Rettungsdienst bei einem internistischen Notfall unterstützte. Direkt im Anschluss rückten die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Garagenbrand in die Holthauser Talstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzunterstand direkt an einer Garage in Brand geraten war. Der Brand wurde unter Einsatz von zwei handgeführten Strahlrohren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf die Garage konnte verhindert werden. Der Hauseigentümer verletzte sich beim Löschversuch und wurde zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie die Löschgruppe Külchen. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde während des Einsatzes durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell