PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal - Mehrere Einsätze am Freitag Ennepetal, 10. Oktober 2025

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in den Helkenberger Weg gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Rauchentwicklung durch das Freibrennen eines Kamins durch den zuständigen Schornsteinfeger verursacht wurde. Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht erforderlich. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Steinnockenstraße alarmiert. Dort war eine Patientin im Garten gestürzt und musste schonend aus dem unwegsamen Gelände zum Rettungswagen transportiert werden. Gegen 20:00 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung zur Neustraße, wo die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs den Rettungsdienst bei einem internistischen Notfall unterstützte. Direkt im Anschluss rückten die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Garagenbrand in die Holthauser Talstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzunterstand direkt an einer Garage in Brand geraten war. Der Brand wurde unter Einsatz von zwei handgeführten Strahlrohren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf die Garage konnte verhindert werden. Der Hauseigentümer verletzte sich beim Löschversuch und wurde zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie die Löschgruppe Külchen. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde während des Einsatzes durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 19:49

    FW-EN: Mehrere wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei wetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Ursache waren anhaltende Regenfälle und kräftige Windböen, die im Verlauf des Vormittags für verschiedene Einsatzstellen sorgten. Im Kreuzungsbereich der Neu- und Friedrichstraße kam es zur überflutung der Straßen, da die ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 06:38

    FW-EN: Brandmeldealarm in Industrieunternehmen an der Loherstraße

    Ennepetal (ots) - Am 01.10.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 14:00 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage eines Unternehmens an der Loherstraße alarmiert. Vor Ort konnte kein Brand festgestellt werden. Die Anlage hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Nach Kontrolle des betroffenen Bereichs wurde die Brandmeldeanlage zurückgesetzt und dem Betreiber ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 20:27

    FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

    Ennepetal (ots) - Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer städtischen Unterkunft in der Südstraße alarmiert. Grund für die Alarmierung war ein ausgelöster Heimrauchmelder. Nach Erkundung der Einsatzstelle durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Alarm durch einen technischen Defekt der Anlage ausgelöst wurde. Der Betreiber der Unterkunft setzte die Anlage umgehend instand. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren