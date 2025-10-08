Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fußgänger am ZOB von Bus erfasst ++ Einsatzkräfte befreien Senior unter dem Bus ++ mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Schwere Verletzungen erlitt ein 64 Jahre alter Fußgänger in den frühen Abendstunden des 08.10.25 im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB), Bahnhofstraße, in Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 18:30 Uhr ein Linienbus (ohne Passagiere) im Bereich des ZOB beim Abbiegen mit dem auf der Straße befindlichen älteren Herren kollidiert. Der Mann, der vermutlich von den Gleisen in Richtung Bushaltstellen ging, wurde erfasst und geriet im vorderen Bereich des Fahrzeugs unter den Bus. Einsatzkräfte der Lüneburger Feuerwehr befreiten den schwerverletzten und dort mehr als eine halbe Stunde eingeklemmten Mann. Er wurde reanimiert und schwerverletzt mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht. Er befindet sich in einem lebensbedrohenden Zustand.

Die Polizei sperrte den Bereich des ZOB, der nach Feierabend stark frequentiert war, ab. Eine Passantin erlitt aufgrund der Situation einen Schock und wurde ebenfalls durch ärztliches Personal versorgt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und Vermeidbarkeit dauern an.

