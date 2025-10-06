POL-LG: ++ traurige Gewissheit: vermisster 72-Jähriger tot aus Elbe geborgen ++ Mann verlässt Senioreneinrichtung ++ umfangreiche Suchmaßnahmen im Amt Neuhaus ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ traurige Gewissheit: vermisster 72-Jähriger tot aus Elbe geborgen ++ Mann verlässt Senioreneinrichtung ++ umfangreiche Suchmaßnahmen im Amt Neuhaus ++

Amt Neuhaus, OT. Strachau/ Lüneburg

Ihre Suchmaßnahmen nach dem 72 Jahre alten an Demenz im Anfangsstadium erkrankten Senior setzte die Polizei am heutigen Tage im Bereich des Amt Neuhaus/Elbe fort. Der Vermisste, der in einer örtlichen Senioreneinrichtung in Strachau (Amt Neuhaus) untergebracht war, hatte die Einrichtung wie fast täglich in den Morgenstunden des 05.10.25 zu einem Spaziergang verlassen, war jedoch nicht wie sonst zu den Mahlzeiten zurückgekehrt. Suchmaßnahmen durch die Einrichtung sowie von Polizei und Feuerwehr (u.a. mit Drohne, Flächensuchhunden und Polizeihubschrauber) verliefen bis zum Einbruch der Dunkelheit am Abend ohne Erfolg.

In den Morgenstunden des 06.10.25 setzten Einsatzkräfte die Suche fort. Dabei waren auch die Wasserschutzpolizei mit einem Boot wie auch erneut ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gegen 13:30 Uhr meldeten diese Einsatzkräfte eine leblose Person in der Elbe treibend. Diese wurde in der Folge tot aus der Elbe geborgen. Die abschließende Identifizierung brachte leider traurige Gewissheit: bei dem Leichnam handelt es sich um den vermissten 72-Jährigen.

Die Polizei geht aktuell von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder einen strafrechtlichen Hintergrund gibt es aktuell nicht.

