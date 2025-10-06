POL-LG: ++ ... die beiden letzten Termine in diesem Jahr (auf dem Hof der Polizei) - Fahrradcodierung im Oktober ++ Schützen sie ihr Zweirad vor Dieben ++ Termine nur mit vorheriger Online-Terminbuchung! ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ ... die beiden letzten Termine in diesem Jahr (auf dem Hof der Polizei) - Fahrradcodierung im Oktober ++ Schützen sie ihr Zweirad vor Dieben ++ Termine nur mit vorheriger Online-Terminbuchung! ++

Lüneburg

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv". Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen, die wir gerne anbieten. Bei allen Terminen in diesem Jahr war die Nachfrage äußerst hoch, so dass die Präventioner auch bei den beiden letzten Terminen dieses Jahres mit einem hohen Interesse rechnet. Wichtig: Die Terminvergabe erfolgt nur bei vorheriger Online-Terminbuchung im Internet! Auf dem Hof der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen, Auf der Hude 1, in Lüneburg werden am Fr., 10.10.25, 13:00 bis 17:00 Uhr sowie am Sa., 11.10.25, 09:00 bis 13:00 Uhr Fahrräder codiert.

Online-Terminbuchungen (für Freitag, 10.10.25) unter https://terminplaner6.dfn.de/b/e1a06a58e5d104d474e42ecc9d4f433e-1410264

Online-Terminbuchungen (für Samstag, 11.10.25) unter https://terminplaner6.dfn.de/b/7cc9283c3a385470705e10dfaabac1bd-1410279

Zu den Online-Links gelangt am auch über die Intersuche mit "Polizei + Lüneburg + Codieren" (Homepage der Polizei Lüneburg)

Neben Fahrrädern werden natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger codiert. Neben den Fahrrädern werden ein Eigentumsnachweis und ein Ausweis benötigt!

