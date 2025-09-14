PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung +++ Taschendiebstahl +++ Einbruchsdiebstahl +++ Trunkenheitsfahrt +++Unfall mit Personenschaden +++

Limburg (ots)

1.Körperverletzung

Bad Camberg, Bahnhofstraße Samstag, 13.09.2025, 20:56 Uhr

Ein unbekannter Täter schlug einem Geschädigten mehrfach ins Gesicht.

Am Samstag, 13.09.2025 um 20:56 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Bad Camberg zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Täter. Der 22-jährige Geschädigte hatte wohl telefoniert als er durch den Täter auf seine Lautstärke angesprochen wurde. Unvermittelt schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht und flüchtete im Nachgang von der Örtlichkeit. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Der Geschädigte zog sich Verletzungen zu und musste durch einen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 20 Jahre, 180cm, zerrissenes, weißes T-Shirt, dunkler Jogginganzug, osteuropäischer Phänotyp, kurze, schwarze Haare

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Taschendiebstahl

Limburg, Hospitalstraße Samstag, 13.09.2025, 13:20 Uhr bis 13:40 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete eine Geldbörse aus einer Handtasche.

Im Zeitraum von Samstag, 13.09.2025, 13:20 Uhr bis 13:40 Uhr ging eine 58-jährige Dame in einem Discounter in der Hospitalstraße Limburg einkaufen. Hierbei gelang es einem unbekannten Täter in einem unbemerkten Moment die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Der Täter entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3.Einbruch in Gaststätte

Weilburg, Mauerstraße Sonntag, 14.09.2025, 02:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Weilburger Altstadt in eine Gaststätte eingebrochen.

Gegen 02:00 Uhr am Sonntagmorgen hebelten zwei unbekannte Täter eine Tür zum Heizungskeller einer Gaststätte in der Mauerstraße in Weilburg auf, die zu keinen weiteren Räumen führte. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Lahn. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

4.Alkoholisiert am Steuer

Villmar, Struther Weg Samstag, 13.09.2025, 18:05 Uhr

Am Samstag endete in den frühen Abendstunden eine Fahrt unter Alkoholeinfluss in einer Polizeikontrolle.

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am Samstag, den 13.09.2025, gegen 18:05 Uhr ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Eine hinzugezogene Streife der Polizeistation Weilburg konnte das Fahrzeug und den 21-jährigen Fahrer auf einem Parkplatz antreffen und kontrollieren. Beim durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 1,29 festgestellt. Der Fahrer wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

5.Unfall mit Personenschaden

Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße Samstag, 13.09.2025, 19:19 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeugführer leicht verletzt.

Am Samstag, 13.09.2025 um 19:19 Uhr kam es in der Langendernbacher Straße in Dornburg-Frickhofen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern.

Die 28-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die Langendernbacher Straße in Frickhofen, von der Haydnstraße aus kommend, in Richtung der Marktstraße. Im Kreuzungsbereich Langendernbacher Straße / Marktstraße übersah sie den von rechts kommenden 37- jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai. Es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Hyundai nach rechts abgedrängt und kollidierte mit einer Grundstücksumfriedung. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 12.000 EUR.

