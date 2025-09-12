PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen

Limburg (ots)

Hadamar,

Freitag, 12.09.2025

(rk) Die am Donnerstag, 11.09.2025 um 16:51 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einem entwichenen Strafgefangenen wird hiermit zurückgenommen. Die Person konnte am heutigen Tage festgenommen werden.

Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

