PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen
Limburg (ots)
Hadamar,
Freitag, 12.09.2025
(rk) Die am Donnerstag, 11.09.2025 um 16:51 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einem entwichenen Strafgefangenen wird hiermit zurückgenommen. Die Person konnte am heutigen Tage festgenommen werden.
Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.
