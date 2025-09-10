PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl von zwei motorisierten Zweirädern +++ Rollerfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer +++ Unfallflucht am Supermarktparkplatz +++ Gegen Leitpfosten gefahren

Limburg (ots)

1. Diebstahl von zwei motorisierten Zweirädern, Dornburg, Struthblick, Montag, 08.09.2025, 22:30 Uhr bis Dienstag, 09.09.2025, 06:30 Uhr

(sn)In der Nacht auf Dienstag haben Diebe in Dornburg ein rotes Kleinkraftrad und ein weißes Leichtkraftrad aus einer Garage entwendet. Als der Geschädigte am nächsten Morgen seine Garage öffnete fehlte von diesen Zweirädern jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach den Fahrzeugen. An dem Kleinkraftrad war zuletzt das Versicherungskennzeichen "337NEF" und an dem Leichtkraftrad das Kennzeichen "WEL-GS 10"angebracht. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib der Zweiräder nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

2. Rollerfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer, L3046 bei Mengerskirchen, Dienstag, 09.09.2025, 21:15 Uhr

(sn) Am Dienstagabend kam ein Rollerfahrer bei Mengerskirchen zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 71-jährige Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg befuhr gegen 21:15 Uhr die L3046 aus Arborn kommend in Fahrtrichtung Mengerskirchen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet mit dem Vorderrad des Fahrzeuges in das angrenzende Bankett, wodurch er die Kontrolle verlor, stürzte und gegen einen dort einbetonierten Pfosten prallte. Schwer verletzt wurde er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Wie sich später herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Motorroller wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

3. Unfallflucht am Supermarktparkplatz,

Limburg a.d. Lahn, Westerwaldstraße, Dienstag, 09.09.2025, 09:20 Uhr bis 10:30 Uhr

(lr) Am Dienstagmorgen kam es in Limburg auf einem Parkplatz zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeughalter ging gegen 09:20 Uhr in einen Supermarkt in der Westerwaldstraße einkaufen und stellte seinen grauen Mazda 3 dementsprechend auf dessen Parkplatz ab. Das neben ihm geparkte Auto beschädigte diesen beim ein- oder ausparken, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Gegen Leitpfosten gefahren,

Limburg-Weilburg, Löhnberg, L3281, Dienstag, 05.08.2025, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 00:00 Uhr

(lr)Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es auf der L3281 in Richtung Löhnberg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Leitpfosten. Eine unbekannte Person kam mit einem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und stieß aus unbekannten Gründen mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild zusammen. Daraufhin fuhr der Verursacher weiter, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell