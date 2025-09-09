PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geschlagen, beklaut und bedroht +++ Diebstahl an PKW +++ Fahrzeug gerät in Gegenverkehr und überschlägt sich +++ Unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis auf dem Roller unterwegs

Limburg (ots)

1. Geschlagen, beklaut und bedroht,

Limburg-Weilburg, Lortzingstraße, Montag, 08.09.2025, 10:00 Uhr

(sn)Am Montagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr in der Lortzingstraße in Limburg-Weilburg zu einer Körperverletzung, bei welcher der Geschädigte zudem beklaut und bedroht wurde. An genannter Örtlichkeit traf der 22-jährige Beschuldigte auf den 24-jährigen Geschädigten und trat zunächst gegen den Fuß und das Bein des Geschädigten, um ihn zu Boden zu bringen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Beschuldigte weiter auf den Geschädigten einschlug. Weiterhin bedrohte er ihn und entwendete eine Skijacke im Wert von etwa 80 Euro. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl an PKW,

Hadamar, Niederhadamar, Franz-Alfred-Muth-Straße, Freitag, 05.09.2025, 21:00 Uhr bis Montag, 08.09.2025, 09:00 Uhr

(sn)Zwischen Freitag und Montag kam es in der Franz-Alfred-Muth-Straße in Niederhadamar zu einem Diebstahl an Kraftfahrzeug. Durch unbekannte Täter wurde eine Anhängerkupplung an einem dort am Fahrbahnrand geparkten grauen BMW entwendet. Hierbei beschädigten die Täter diverse Kabel und Teile des Fahrzeughecks. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

3. Fahrzeug gerät in Gegenverkehr und überschlägt sich, Bundesstraße 456 bei Limburg-Weilburg, Montag, 08.09.2025, 14:35 Uhr

(sn)Am Montag gegen 14:35 Uhr überschlug sich die Fahrerin eines grauen Daihatsu und zog sich hierbei Verletzungen zu. Die 84-jährige Fahrerin aus dem Kreis Limburg-Weilburg befuhr die B 456 aus Richtung Weilmünster kommend in Fahrtrichtung Weilburg. Nachdem sie bereits anderen Verkehrsteilnehmern durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war, kam sie nach dem Tiergartenkreisel in den Gegenverkehr und in den dortigen Grünstreifen. Daraufhin riss sie das Lenkrad herum und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

4. Unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis auf dem Roller unterwegs, Hadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 08.09.2025, 15:00 Uhr

(sn)Am frühen Montagnachmittag wurde durch die Polizeistation Limburg ein unter Drogen stehender Rollerfahrer angehalten. Der 18-jährige Fahrer aus Hadamar befuhr die Mainzer Landstraße in Hadamar, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand. Dazu war sein Roller nicht versichert und er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Beschuldigten wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren muss er sich nun in diversen Ermittlungsverfahren verantworten.

