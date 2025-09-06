PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Tankstelle +++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte +++ Fahrrad gestohlen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Tankstelle,

Elz, Limburger Straße,

Samtag, 06.09.2025, 02:04 Uhr

(rk) Am frühen Samstagmorgen wurde in eine Tankstelle in Elz eingebrochen.

Um 02:04 Uhr zerstörten zwei unbekannte Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Limburger Straße und begaben sich sodann zum Kassenbereich, wo sie mehrere Zigarettenschachteln entwendeten. Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine 37-jährige Angestellte befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im hinteren Bereich der Tankstelle in einem Büro. Nachdem sie durch die Schläge gegen die Tür auf den Einbruch aufmerksam wurde, ergriff sie die Flucht durch den Hinterausgang. Die Höhe des Stehlgutes ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

2. Polizeibeamte bei Einsatz tätlich angegriffen,

Hünfelden-Dauborn, Eufinger Straße,

Freitag, 05.09.2025, 11:25 Uhr

(rk) Am Freitagmittag kam es in Dauborn zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Um 11:25 Uhr wurden der Polizeistation in Limburg Streitigkeiten in der Eufinger Straße gemeldet. Die vor Ort eingesetzte Polizeistreife wollte den 21-jährigen Aggressor des Streites beruhigen, um die Situation zu deeskalieren. Der 21-Jährige kam jedoch mit einem Messer in der Hand auf die Streife zu und warf dieses schließlich vor den Beamten auf den Boden.

Bei dem Versuch, ihn festzunehmen, wehrte sich der Mann so heftig, dass die Beamten sich gezwungen sahen, Pfefferspray einzusetzen.

Der Mann ließ sich jedoch auch dadurch nicht beruhigen und versuchte immer wieder, die Beamten anzugreifen, so dass er schließlich an Händen und Füßen gefesselt werden musste. Er wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und nach Beendigung dieser Maßnahmen entlassen. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Polizeibeamten leicht verletzt.

Obwohl ihm das Erscheinen an der Anschrift in Dauborn von der Polizei untersagt wurde, tauchte er dort gegen 17:00 Uhr wieder auf. Eine Polizeistreife versuchte erneut, ihn festzunehmen, um ihn von der Örtlichkeit zu entfernen. Dieser Festnahme widersetzte er sich abermals, indem er versuchte, einem der Beamten den Schlagstock zu entreißen. Nun kommt ein weiteres Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn zu.

3. Fahrraddiebstahl,

Limburg, Grabenstraße,

Freitag, 05.09.2025, 11:20 Uhr - 11:45 Uhr

(rk) Am Freitagvormittag wurde in Limburg ein hochwertiges Pedelec gestohlen.

Um 11:20 Uhr befestigte ein 52-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis sein Pedelec mit einem Schloss an einem Ampelmast vor einer Bankfiliale in der Grabenstraße. Als er gegen 11:45 Uhr die Bank wieder verließ war sowohl das Fahrrad als auch das Schloss weg. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Pedelec der Marke "Bulls". Gesichert war es mit einem ABUS Faltschloss. Das Pedelec hatte einen Wert von ca. 6.000EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell