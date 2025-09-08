POL-LM: Kind beim Fußballspielen verletzt +++ E-Bike gestohlen +++ Peugeot entwendet +++ Kinder werfen Scheibe ein +++ Unrat vor Haus in Brand geraten

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Kind beim Fußballspielen verletzt,

Hadamar, Wiesenstraße, Sonntag, 07.09.2025, 16:15 Uhr

(fp)Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Fußballplatz in Hadamar-Oberzeuzheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei unbekannte Jungen schlossen sich gegen 16:15 Uhr zwei auf dem Fußballplatz in der Wiesenstraße spielenden Kindern an. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die Unbekannten eines der Kinder zu Boden schubsten und dort gegen dessen Hinterkopf traten. Beide werden jünger als 14 Jahre und mit dunkler Hautfarbe, sowie kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Einer der Jungen wird als korpulent und bekleidet mit einer kurzen grauen Hose und weißem T-Shirt beschrieben. Sein Begleiter trug eine kurze Hose und ein lilafarbenes Trikot eines Fußballvereines. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an das zuständige Fachkommissariat in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu wenden.

2. E-Bike gestohlen,

Limburg a.d. Lahn, Grabenstraße, Freitag, 05.08.2025, 11:20 Uhr bis 11:45 Uhr

(lr) Am späten Freitagmorgen kam es in Limburg in der Grabenstraße zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Der Besitzer gibt an, sein rotes Pedelec der Marke "Bulls" vom Modell "Evo" gegen 11:20 Uhr an einem Lampenmast angeschlossen zu haben. Als er um 11:45 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad nicht mehr da. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Peugeot entwendet,

Limburg a.d. Lahn, Robert-Koch-Straße, Freitag, 05.09.2025, 19:00 bis Samstag, 06.09.2025, 07:30 Uhr

(sn)In der Nacht auf Samstag haben Diebe in Limburg a.d. Lahn ein Fahrzeug entwendet. Der Besitzer hatte seinen grauen Peugeot 206 Freitagabend in der Robert-Koch-Straße nach Reinigungsarbeiten abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "LM-HD 280" angebracht waren. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib des PKW nimmt die Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

4. Kinder werfen Scheibe ein,

Limburg a.d. Lahn, Frankfurter Straße, Samstag, 06.09.2025, 16:15 Uhr

(lr) Am Samstagnachmittag warfen drei Kinder mit Steinen eine Fensterscheibe einer Lagerhalle in Limburg ein. Sie kletterten gegen 16:15 Uhr auf ein Flachdach des gegenüberliegenden Firmengeländes auf der Frankfurter Straße und warfen von dort aus auf das Fenster. Die Gruppe bestand aus einem Mädchen (augenscheinlich 13 Jahre alt) und zwei Jungen (augenscheinlich 9 und 11 Jahre alt). Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Unrat vor Haus in Brand geraten,

Dornburg, Egenolfstraße, Sonntag, 07.09.2025, 17:33 Uhr

(fp)Am Sonntagnachmittag entzündete sich in Dornburg der vor einem Wohnhaus in der Egenolfstraße gelagerte Unrat. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch das rasche Einschreiten eines aufmerksamen Bürgers sowie der hinzugezogenen Feuerwehr verhindert werden. Weshalb der Unrat in Brand geriet, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

