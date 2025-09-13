POL-LM: +++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss +++ Auffahrunfall mit 4 Pkw +++ Versucher Diebstahl aus Baumarkt +++ Traktor und Anhänger kippen um - Getreide auf der Fahrbahn +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Alkoholisiert von der Unfallstelle geflüchtet

Bad Camberg, Landstraße 3031 / Pendlerparkplatz Samstag, 13.09.2025, 00:48 Uhr

(fd) Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte auf der Landstraße zwischen Beuerbach und Bad Camberg einen Unfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde am frühen Samstagmorgen, 13.09.2025, gegen 00:48 Uhr der Polizeinotruf verständigt, da es auf der Landstraße 3031 zu einem Verkehrsunfall kam und der Verursacher mit seinem Pkw anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Zuvor fuhr ein 32-jähriger aus dem Rheingau-Taunuskreis mit seinem Pkw VW-Golf die Landstraße aus Beuerbach kommend in Richtung Bad Camberg. Vor einer Kurve kam der 32-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen und touchierte die angrenzende Felswand. Der Verursacher fuhr mit seinem erheblich im Frontbereich beschädigten Pkw noch weiter bis zum Pendlerparkplatz am Kreisverkehr im Bereich der Autobahnzufahrt Bad Camberg. Auf dem Pendlerparkplatz wurden der Pkw und der Fahrer durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden angetroffen und festgenommen. Bei dem 32-jährigen wurde anschließend auf der Polizeistation Limburg eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss wurde er von der Dienststelle entlassen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR

2. Verkehrsunfall - 4 Pkw beteiligt

Elz, Limburger Straße, Höhe Tankstelle

Freitag, 12.09.2025, 15:10 Uhr

(fd) Am gestrigen Freitag kam es auf der Hauptdurchgangsstraße von Elz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden 3 Pkw durch einen weiteren Pkw aufeinander geschoben. Eine Insassin wurde dadurch leicht verletzt.

Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr am Freitagnachmittag, 12.09.2025 gg. 15:10 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes die Limburger Straße in Elz, aus Richtung Staffel kommend. Im Pkw befanden sich noch ihre beiden Kinder, 4 und 5 Jahre alt, auf der Rücksitzbank. Zu diesem Zeitpunkt herrschte verstärkter, dichter "Feierabendverkehr". Vor dem Pkw Mercedes mussten mehrere Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand abbremsen. Sie erkannte die Situation zu spät, nachdem sie zuvor durch ihre Kleinkinder abgelenkt wurde. Der Mercedes fuhr mit seiner Front auf das Heck eines vor ihm haltenden Pkw, VW T-Roc. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davorhaltenden Pkw Citroen geschoben. Der Pkw Citroen wiederum stieß mit seiner Front gegen das Heck eines Pkw Mitsubishi.

Eine Unfallbeteiligte wurde leicht an der Hand verletzt. Den beteiligten Fahrzeugen waren weiterhin fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR

3. Versuchter Diebstahl aus einem Baumarkt

Limburg-Eschhofen, Londoner Straße

Freitag, 12.09.2025, 16:15 Uhr

(fd) Ein unbekannter Ladendieb deponierte Ware (ca. 1000EUR) aus einem Baumarkt in einem mitgeführten Rucksack. Nachdem er von einem Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt wurde, flüchtete er ohne das Diebesgut. Der unbekannte Täter begab sich am Freitagnachmittag, 12.09.2025, in einen Baumarkt im Limburger Ortsteil Eschhofen. Dort verstaute er zuerst verschiedene Artikel in einem mitgeführten Rucksack. Zuvor öffnete der Unbekannte im Markt ein gesichertes Warenregal und entnahm aus dem Regal ebenfalls Artikel, die er in seinen Rucksack packte. Den Rucksack legte der Dieb anschließend an einem Zaun des Außenlagers ab und wurde dabei von einem Marktmitarbeiter beobachtet. Nach der Ansprache durch den Mitarbeiter flüchtete der Dieb aus dem Baumarkt.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

4. Traktor mit Anhänger umgefallen - Getreide auf der Fahrbahn

Hadamar, Hundsanger Straße

Samstag, 13.09.2025, 10:30 Uhr

(fd) Am Samstagmorgen, 13.09.2025, befuhr ein ortsansässiger Landwirt mit seinem Traktor, Massey Ferguson, und einem 2-Achsdrehschemelanhänger die abschüssige Hundsanger Straße in Richtung Ortsmitte Hadamar. Der Anhänger war mit ca. einer Tonne Saatgetreide beladen.

Auf der nassen Fahrbahn kam das Gespann zum Ende der Gefällstrecke nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die angrenzende Böschung und fiel auf die linke Fahrzeugseite um. Die Ladung ergoss sich über die komplette Hundsanger Straße, weshalb diese kurzzeitig nicht mehr befahrbar war. Die verlorene Ladung wurde anschließend eigenständig durch den Landwirt wieder aufgeladen. Der Traktor samt dem Anhänger wurden aufgerichtet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7500 EUR.

