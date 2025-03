LPI-NDH: Hochwertige Teleskoslader entwendet - Zeugen gesucht

Breitenbach (ots) - Im Rahmen der Reinigung eines Silikonfarbeimers ließ ein Mann in Breitenbach das Abwasser in einen Regenwasserkanal ablaufen. Dieser mündete in einem Fluss, in dem ein Bürger feststellte, dass sich ein Schaum bildete. Durch die Feuerwehr wurde eine Wassersperre eingerichtet. Der Verursacher konnte ausfindig gemacht werden. Die Einsatzabarbeitung erfolgte unter der Hinzuziehung des Umweltamtes des Landkreises Eichsfeld. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr