Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei wetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Ursache waren anhaltende Regenfälle und kräftige Windböen, die im Verlauf des Vormittags für verschiedene Einsatzstellen sorgten. Im Kreuzungsbereich der Neu- und Friedrichstraße kam es zur überflutung der Straßen, da die Straßenentwässerung durch Laub und Schmutz verstopft war. Die Einsatzkräfte reinigten die Abläufe, sodass das Regenwasser wieder abfließen konnte. Auf der Milsper Straße mussten umgestürzte Bauzäune, die durch Windböen auf die Fahrbahn geweht worden waren, entfernt werden. Ein weiterer Einsatz führte die Feuerwehr in die Hans-Sachs-Straße. Dort drohte ein Baum auf die Zuwegung eines Mehrfamilienhauses zu stürzen. Der Gefahrenbaum wurde mit Unterstützung eines Teleskopladers der Feuerwehr kontrolliert gefällt und die Gefahrenstelle anschließend beseitigt. Während der laufenden Einsätze stellte der Löschzug Milspe-Altenvoerde den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher

