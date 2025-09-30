Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 30.09.2025, um 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Breckerfelder Straße alarmiert. Die Haustür konnte durch einen Nachbarn geöffnet werden, somit musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 12:00 Uhr.

Um 15:31 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe in die Voerder Straße gerufen. Auf Grund der baulichen Gegebenheiten und zum schonenden Transport des Patienten wurde die Unterstützung der Feuerwehr benötigt. Der Einsatz für die 4 Einsatzkräfte endete um 16:17 Uhr.

Um 16:47 Uhr wurde die Hauptwache in die Hembecker Talstraße zu einer Ölspur alarmiert. Die Ölspur die sich über mehrere Straßen zog, wurde von den Einsatzkräften abgesichert. Im Anschluss wurde diese durch eine Fachfirma beseitigt. Der Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 18:19 Uhr.

