Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Sonntag zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Ennepetal (ots)

Verkehrsunfall auf der L699

Gegen 13:00 Uhr kam ein Motorradfahrer auf der L699 in Höhe Grüntal von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und die Unfallstelle abgesichert.

Um 15:30 Uhr meldeten Anrufer einen Wald- und Wiesenbrand im Bereich Saalberg. Da der genaue Einsatzort zunächst nicht feststand, wurden neben Kräften der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal auch die Kollegen aus Radevormwald alarmiert. Vor Ort stellte sich die Rauchentwicklung jedoch als Grillfeuer heraus. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Am Abend, gegen 17:00 Uhr, rückten die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus an der Schulstraße aus. Dort war es zu einem Rohrbruch gekommen. Die Wasserzufuhr wurde abgeschiebert und die Einsatzstelle anschließend an den Hausmeister übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

