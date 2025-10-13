Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße von Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 12.10.2025, gegen 21:38 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach. Ein bislang unbekannter Verursacher kollidierte, unmittelbar vor der Einmündung Hauptstraße / Bahnhofstraße, mit einem geparkten BMW mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung der Bahnhofstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell