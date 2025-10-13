PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 10.10.2025, zwischen 14:30 Uhr und 15:08 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Florianstraße in Blieskastel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte beim Ausparken einen geparkten grauen Skoda Scala. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

