POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Blieskastel
Blieskastel (ots)
Am 10.10.2025, zwischen 14:30 Uhr und 15:08 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Florianstraße in Blieskastel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte beim Ausparken einen geparkten grauen Skoda Scala. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt in unbekannte Richtung vom Unfallort.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.
