Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

Vom 09.10.2025 auf den 10.10.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers in der Eckstraße, Höhe Hausnummer 111, in Homburg-Kirrberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem rechtsseitig parkenden Mazda 2 und beschädigte hierbei den rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte der Verursacher die Fahrzeugteile von der Fahrbahn und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen VW Golf Kombi (CDI*** Variant / 4Motion) gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell