POL-HOM: Kabeldiebstahl in Homburg "Am Rabenhorst"
Homburg (ots)
Im Zeitraum vom 07.10.2025 bis zum 10.10.2025 kam es in der Straße "Am Rabenhorst" in Homburg zu einem Diebstahl von circa 100 Metern Schweißkabel sowie Stahlleitungen, welche sich innerhalb der dortigen frei zugänglichen Baustelle befanden.
Der Gesamtwert des entwendeten Diebesguts beläuft sich auf circa 1.000 Euro.
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.
