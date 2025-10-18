Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / Markhausen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Markhausen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 61 Jahre alte Frau aus Friesoythe übersah beim Auffahren auf die Hauptstraße einen 59-jährigen Mann aus Molbergen.

Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 20000,- Euro geschätzt.

Friesoythe / Edewechterdamm - Verkehrsunfall

Bei einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad auf der Altenoyther Straße / Südlicher Küstenkanal ist eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Hatten leicht verletzt worden.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe hatte diese übersehen, als er auf die Altenoyther Straße aufgefahren ist. Zudem entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell