Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 19.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen Am Samstag, 18.10.2025 gegen 10:45 Uhr befährt eine 32-jährige Löningerin die Elberger Straße in Löningen in Richtung Wachtum, kommt ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin und ihre 5-jährige Tochter werden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug und am Baum entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen Am Samstag, 18.10.2025 gegen 19:55 Uhr befährt eine 75-jährige Visbekerin mit ihrem PKW die Abfahrt der BAB1, Anschlussstelle Cloppenburg und beabsichtigt nach links in Richtung Schneiderkrug abzubiegen. Dabei kommt zum Zusammenstoß dem bevorrechtigten PKW einer 81-jährigen Cappelnerin, welche die Bundesstraße aus Richtung Schneiderkrug in Richtung Cloppenburg befährt. Beide Fahrzeugführerinnen werden leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10000 Euro.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 18.10.2025 gegen 23:10 befährt ein 37-jähriger Emsteker die Clemens-August-Straße in Emstek mit einem Kleinkraftrad, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da der Emsteker zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 19.10.2025 gegen 03:30 Uhr befährt ein 54-jähriger Niederländer die Inselstraße in Cloppenburg mit einem PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 19.10.2025 gegen 04:50 Uhr befährt ein 30-jähriger Niederländer die Max-Planck-Straße in Cloppenburg mit einem PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
iA Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

