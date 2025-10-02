Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Holzwipper

Marienheide (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:35 Uhr kam es in einem Einmündungsbereich in Holzwipper zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 20-Jährige aus Gummersbach befuhr die L 306 in Fahrtrichtung Meinerzhagen und beabsichtigte nach links in Richtung Wilbringhausen abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 38-jährigen Pkw Fahrer aus Lüdenscheid. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Gummersbacherin gegen ein im Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartendes Fahrzeuggespann eines 37-Jährigen aus Remscheid geschoben. Zwei Personen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

