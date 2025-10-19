Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 18.10.2025, kam es zwischen 18:15 und 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Astruper Straße in Visbek zu einer Verkehrsunfallflacht. Ein Zeuge beobachtete die Tat, folgte der 35-Jährigen Unfallflüchtigen und alarmierte die Polizei. Bei dem Unfall wurde ein Kleinwagen beschädigt, welcher im Nachgang nicht mehr an der Unfallörtlichkeit angetroffen werden konnte. Der Eigentümer des Kleinwagens wird gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441/943-0 zu melden.

Damme - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 18.10.2025, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Dammer mit seinem Pkw die Hunteburger Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Sonntag, den 19.10.25, gegen 01:11 Uhr, kontrollierten Beamte in der Lohner Straße einen 19-Jährigen Fahrzeugführer aus Vechta in seinem PKW. Im Laufe der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Visbek - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, den 19.10.25, gegen 04:05 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger Mann aus Hille mit seinem PKW den Visbeker Damm in 49429 Visbek. Dort kam er auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Sonntag, den 19.10.25, gegen 03:17 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger Visbeker mit PKW die Straße Wöstendöllen aus Richtung Visbek in Richtung Goldenstedt. Im Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Visbek aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde durch den Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße Wöstendöllen vollgesperrt.

