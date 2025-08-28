Polizei Hamburg

POL-HH: 250828-2. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Wellingsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.08.2025, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr Tatort: Hamburg-Wellingsbüttel, Wellingsbüttler Weg

Gestern Abend haben zwei Unbekannte eine 75-Jährige in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen klingelte es gestern an der Wohnungstür der 75-Jährigen. In der Annahme, es handele sich um eine Nachbarin, öffnete die Frau die Tür. Zwei unbekannte Männer drängten sie unvermittelt in ihre Wohnung, schubsten sie zu Boden und bedrohten sie.

Anschließend durchsuchte einer der Räuber die Wohnung, während der andere die Frau am Boden fixierte. Die Männer entwendeten Wertgegenstände, sperrten die Seniorin in ihre Abstellkammer und flüchteten unerkannt.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit rund einem halben Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die vom örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 154) weitergeführt werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung, um die Räuber zu identifizieren. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - circa 170 cm groß - "osteuropäische" Erscheinung - volle Lippen - dunkel bekleidet

Täter 2:

- "osteuropäische" Erscheinung

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell