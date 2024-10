Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Brände durch unsachgemäßen Umgang mit Feuer

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am vergangen Wochenende mussten die Rettungskräfte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt dreimal zu Bränden in Wohnungen entsandt werden.

Am Freitag, gegen 18.25 Uhr, vergaß die 28-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld in der Beulwitzer Straße ihr Abendessen auf dem Herd. Dieses brannte an und erzeugte eine starke Rauchentwicklung. Durch das schnelle Handeln der Nachbarn kam es zu keiner weiteren Beschädigung, allerdings wurde das 6-jährige Kind der Bewohnerin vorsorglich in ein Krankenhaus zu Untersuchung gebracht. Glücklicherweise blieb das Kind aber unverletzt.

Am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, bemerkte ein Anwohner aus Rudolstadt im Erich-Correns-Ring, den akustischen Brandmelder sowie bereits austretenden Qualm aus der Nachbarwohnung. Der 65-jährige Wohnungsinhaber schlief nach derzeitigen Stand mit einer brennenden Zigarette ein. Durch herabfallende Glut entzündete sich der Teppich und geriet in Brand. Die Einsatzkräfte mussten die Tür gewaltsam öffnen und den 65-Jährigen aus der Wohnung befreien. Dieser kam mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. In der Wohnung entstand Sachschaden.

Am heutigen frühen Morgen, gegen 01.10 Uhr, ergab sich erneut der Verdacht einer brennenden Wohnung in Rudolstadt in der Schloßstraße. Hier konnte jedoch relativ schnell Entwarnung gegeben werden. Es brannte lediglich eine Kerze, diese wurde durch den Wohnungsinhaber gelöscht und es kam zu keinerlei Beschädigungen.

