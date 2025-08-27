PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250827-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 88-Jährigem aus Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Zeit: seit 23.08.2025, 13:45 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Tangstedter Landstraße

Seit Montag fahndete die Polizei öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einem 88-Jährigen aus Hamburg-Langenhorn.

Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6103960 zu entnehmen.

Der Vermisste wurde heute Mittag in Langenhorn angetroffen und zwecks Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

