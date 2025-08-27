Polizei Hamburg

POL-HH: 250827-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 88-Jährigem aus Hamburg-Langenhorn

Zeit: seit 23.08.2025, 13:45 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Tangstedter Landstraße

Seit Montag fahndete die Polizei öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einem 88-Jährigen aus Hamburg-Langenhorn.

Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6103960 zu entnehmen.

Der Vermisste wurde heute Mittag in Langenhorn angetroffen und zwecks Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

