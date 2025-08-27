Polizei Hamburg

POL-HH: 250827-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

Zeit: Freitag, 29.08.2025, 21:00 Uhr bis Montag 01.09.2025, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke

Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

An dem kommenden Wochenende werden planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass auch am ersten Wochenende im September von Freitag, den 05.09.2025, 21:00 Uhr, bis Montag, den 08.09.2025, 05:00 Uhr die Köhlbrandbrücke aufgrund der genannten Maßnahmen erneut voll gesperrt wird.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

