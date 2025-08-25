Polizei Hamburg

POL-HH: 250825-6. Vermisstenfahndung nach 88-Jährigem aus Hamburg-Langenhorn

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 23.08.2025, 13:45 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Tangstedter Landstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 88-jährigen Werner Hannemann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ Herr Hannemann Samstagvormittag nach einer ambulanten Behandlung ein Krankenhaus in Langenhorn ohne - wie verabredet - auf seine ihn abholenden Angehörigen zu warten. Herr Hannemann leidet an einer Demenz und ist nicht der Witterung entsprechend gekleidet.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 90 Jahre - circa 180 bis 185 cm groß - kräftige Statur - "westeuropäische" Erscheinung - kurze, lichte, graue Haare - zuletzt bekleidet mit einem beige karierten Hemd, einer blauen Jeans und braunen Halbschuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Hannemann geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell