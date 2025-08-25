Polizei Hamburg

POL-HH: 250825-4. Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Lohbrügge vorläufig fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.08.2025, 04:58 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Goerdelerstraße

Freitagmorgen haben Einsatzkräfte des Bergedorfer Polizeikommissariats (PK 43) zwei 23 und 38 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zuvor in ein Reihenhaus im Stadtteil Lohbrügge eingebrochen zu haben.

Eine 53-Jährige wachte aufgrund verdächtiger Geräusche am frühen Freitagmorgen auf und informierte den Notruf der Polizei. Umgehend zum Einsatzort entsandte Funkstreifenwagenbesatzungen des PK 43 umstellten das Reihenhaus und nahmen kurze Zeit später noch im Hausflur den 23-jährigen Marokkaner sowie den 38 Jahre alten Algerier auf frischer Tat vorläufig fest. Bei ihren Durchsuchungen entdeckten die Polizistinnen und Polizisten mutmaßliches Diebesgut und stellten dieses sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche bereits am Freitag durch das LKA 19 (Spezielle Einbruchskriminalität/"Castle") übernommen wurden. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass sich die beiden Männer offenbar über ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss Zugang zu dem Wohnobjekt verschafft hatten.

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Richter erließ gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Die Ermittlungen des LKA 19 dauern an. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten insbesondere auch, ob die beiden Männer für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

