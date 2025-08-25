Polizei Hamburg

POL-HH: 250825-5. Zeugenaufruf nach Explosion in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Zeit: 24.08.2025, 06:40 Uhr

Ort: Hamburg-Hohenfelde, Lübecker Straße

Am Sonntagmorgen kam es im Hamburger Stadtteil Hohenfelde zu einer Explosion in einem Kosmetikstudio. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Verkaufsraum eines Kosmetikstudios vorsätzlich in Brand gesetzt, wodurch es zu einer starken Verpuffung kam. Das Ladengeschäft im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses wurde dadurch schwer beschädigt.

Bei Eintreffen der umgehend alarmierten Einsatzkräfte hatten mehrere Bewohner des Hauses ihre Wohnungen bereits verlassen.

Diese konnten nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes wurde die Lübecker Straße von 06:50 Uhr bis 08:15 Uhr komplett gesperrt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, die nun vom Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) geführt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die vor, während oder nach der Explosion relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell