PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 250827-4. Tatverdächtiger stellt sich - Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.07.2025, 18:23 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Quarree

Nachdem es Anfang Juli im Stadtteil Wandsbek zu einem versuchten Raubdelikt auf einen 21-jährigen Mann gekommen ist, stellte sich heute Nachmittag ein Tatverdächtiger der Polizei.

Für den Ursprungssachverhalt wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6099619, verwiesen.

Der gesuchte Mann, bei dem es sich um einen 19-jährigen Deutschen handelt, stellte sich heute Nachmittag am Polizeikommissariat 38. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 16:41

    POL-HH: 250827-2. Polizei identifiziert mutmaßlichen Wohnungseinbrecher

    Hamburg (ots) - Tatzeitraum: 04.08.2025, 21:00 Uhr - 07.08.2025, 15:30 Uhr Tatort: Hamburg-Hohenfelde Nachdem ein unbekannter Täter Anfang August in ein Einfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Hohenfelde eingebrochen war, konnte nun ein 17-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei bemerkte eine Nachbarin, die ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:16

    POL-HH: 250827-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

    Hamburg (ots) - Zeit: Freitag, 29.08.2025, 21:00 Uhr bis Montag 01.09.2025, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke Aufgrund von Brückensanierungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. An dem kommenden Wochenende werden planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren