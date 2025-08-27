Polizei Hamburg

POL-HH: 250827-4. Tatverdächtiger stellt sich - Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.07.2025, 18:23 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Quarree

Nachdem es Anfang Juli im Stadtteil Wandsbek zu einem versuchten Raubdelikt auf einen 21-jährigen Mann gekommen ist, stellte sich heute Nachmittag ein Tatverdächtiger der Polizei.

Für den Ursprungssachverhalt wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6099619, verwiesen.

Der gesuchte Mann, bei dem es sich um einen 19-jährigen Deutschen handelt, stellte sich heute Nachmittag am Polizeikommissariat 38. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell