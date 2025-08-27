Polizei Hamburg

POL-HH: 250827-2. Polizei identifiziert mutmaßlichen Wohnungseinbrecher

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 04.08.2025, 21:00 Uhr - 07.08.2025, 15:30 Uhr Tatort: Hamburg-Hohenfelde

Nachdem ein unbekannter Täter Anfang August in ein Einfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Hohenfelde eingebrochen war, konnte nun ein 17-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei bemerkte eine Nachbarin, die während der Urlaubsabwesenheit der Bewohnenden das Einfamilienhaus in der Nachbarschaft betreute, dass eingebrochen worden war. Der Einbrecher war offensichtlich gewaltsam durch ein Fenster eingedrungen, hatte das Haus durchsucht und war schließlich mit Schmuck und elektronischen Geräten der Bewohnenden geflüchtet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst kein Tatverdächtiger angetroffen werden.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort und wurde dabei von der Kriminaltechnik (LKA 31) unterstützt, die umfangreich Spuren am Tatort sicherte.

Am 08.08.2025 konnten Polizeikräfte einen 17-jährigen Tunesier, der zuvor einen Geschäftseinbruch im Stadtteil St. Georg begangen hat, auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und es wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen.

Im Zuge der Ermittlungen durch die Beamtinnen und Beamten des zuständigen Landeskriminalamtes für spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19/Castle) geriet der 17-Jährige - auch aufgrund gesicherter Spuren - in Verdacht, für den Wohnungseinbruchdiebstahl in Hohenfelde verantwortlich zu sein.

Die Ermittlerinnen und Ermittler haben nun die Beantragung eines Haftbefehls auch in dieser Sache gegen den Jugendlichen bei der Staatsanwaltschaft Hamburg angeregt.

Die Ermittlungen des LKA 19 dauern an.

Pap.

