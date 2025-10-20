Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 19. Oktober 2025 gegen 20:10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Schneiderkrug mit seinem Pkw den Lattweg, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain, THC und Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Pkw erloschen war.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 20. Oktober 2025 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,17 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

