PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand auf der A61 bei Gundersheim

Gundersheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer, aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am heutigen Freitagabend, als er auf der A61 in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Gegen 18 Uhr bemerkte der VW-Fahrer bei Gundersheim, dass sein Fahrzeug an Motorleistung verlor.

Geistesgegenwärtig stellte er im Ausfahrtsbereich Gundersheim sein Fahrzeug ab und stieg aus, bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen stand.

Eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sperrte, während der Löscharbeiten der Feuerwehr Alzey, den Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Gundersheim für ca. eine Stunde, ab. Am Fahrzeug, sowie an der Fahrbahn entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701/919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 07:03

    POL-VDMZ: Ohne Führerschein, dafür berauscht unterwegs

    Sprendlingen (ots) - Ohne erforderliche Fahrerlaubnis, dafür aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein 39-Jähriger mit einem Kleinkraftrad unterwegs, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 2.10.2025 gegen drei Uhr in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen kontrollierte. Der Mann gab bei der Kontrolle zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, räumte aber nach einer ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:22

    POL-VDMZ: LKW-Fahrer prallt auf geparkten LKW

    A 61/Worms (ots) - Aus Unachtsamkeit fuhr am 29.09.2025 gegen 02:53 Uhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer auf einen anderen LKW auf und verletzte sich. Dabei wollte der 63-Jährige in Höhe Worms die A 61 verlassen, um auf die Tank- und Rastanlage Wonnegau-West aufzufahren. Dabei prallte er auf einen dort schon geparkten LKW eines 53-Jährigen. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde dabei durch umherfliegende Glassplitter ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:11

    POL-VDMZ: Wohnmobil kippt nach Unfall um

    A 61/Bornheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in den frühen Morgenstunden des 29.09.2025 auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) bei Bornheim. Dort befuhr gegen 03:25 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die A 61 in Richtung Norden. Nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen wendete der 30-Jährige vermutlich sein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Bornheim aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren