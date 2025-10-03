Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand auf der A61 bei Gundersheim

Gundersheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer, aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am heutigen Freitagabend, als er auf der A61 in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Gegen 18 Uhr bemerkte der VW-Fahrer bei Gundersheim, dass sein Fahrzeug an Motorleistung verlor.

Geistesgegenwärtig stellte er im Ausfahrtsbereich Gundersheim sein Fahrzeug ab und stieg aus, bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen stand.

Eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sperrte, während der Löscharbeiten der Feuerwehr Alzey, den Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Gundersheim für ca. eine Stunde, ab. Am Fahrzeug, sowie an der Fahrbahn entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell