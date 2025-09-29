Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer prallt auf geparkten LKW

A 61/Worms (ots)

Aus Unachtsamkeit fuhr am 29.09.2025 gegen 02:53 Uhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer auf einen anderen LKW auf und verletzte sich. Dabei wollte der 63-Jährige in Höhe Worms die A 61 verlassen, um auf die Tank- und Rastanlage Wonnegau-West aufzufahren. Dabei prallte er auf einen dort schon geparkten LKW eines 53-Jährigen. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde dabei durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. An seinem LKW entstand ein Sachschaden am Führerhaus in Höhe von ca. 7500 Euro. Am Auflieger des LKW des 53-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden, den die Polizei auch hier auf ca. 7500 Euro schätzt.

