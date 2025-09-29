PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer prallt auf geparkten LKW

A 61/Worms (ots)

Aus Unachtsamkeit fuhr am 29.09.2025 gegen 02:53 Uhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer auf einen anderen LKW auf und verletzte sich. Dabei wollte der 63-Jährige in Höhe Worms die A 61 verlassen, um auf die Tank- und Rastanlage Wonnegau-West aufzufahren. Dabei prallte er auf einen dort schon geparkten LKW eines 53-Jährigen. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde dabei durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. An seinem LKW entstand ein Sachschaden am Führerhaus in Höhe von ca. 7500 Euro. Am Auflieger des LKW des 53-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden, den die Polizei auch hier auf ca. 7500 Euro schätzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: PAStGau-Bickelheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 07:11

    POL-VDMZ: Wohnmobil kippt nach Unfall um

    A 61/Bornheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in den frühen Morgenstunden des 29.09.2025 auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) bei Bornheim. Dort befuhr gegen 03:25 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die A 61 in Richtung Norden. Nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen wendete der 30-Jährige vermutlich sein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Bornheim aus bislang ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 13:33

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Fahrzeugrennen / Nötigung auf der BAB 63

    Heidesheim am Rhein (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025, wird der Polizei Mainz gegen 12:50 Uhr ein mögliches Fahrzeugrennen auf der BAB 63, zwischen den Anschlussstellen Nieder-Olm und Wörrstadt, gemeldet. Zu dem möglichen Fahrzeugrennen mit typischem Fahrverhalten kommt es auch vereinzelt zum Ausbremsen anderer unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Bei dem gesamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren