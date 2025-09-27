Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Fahrzeugrennen

Nötigung auf der BAB 63

Heidesheim am Rhein (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025, wird der Polizei Mainz gegen 12:50 Uhr ein mögliches Fahrzeugrennen auf der BAB 63, zwischen den Anschlussstellen Nieder-Olm und Wörrstadt, gemeldet.

Zu dem möglichen Fahrzeugrennen mit typischem Fahrverhalten kommt es auch vereinzelt zum Ausbremsen anderer unbeteiligter Verkehrsteilnehmer.

Bei dem gesamten Sachverhalt sind mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge, darunter auch Supersportwagen, beteiligt gewesen.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den hochmotorisierten Fahrzeugen oder zum Sachverhalt machen können, sich unter der 06132-9500 auf der Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell