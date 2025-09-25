PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Nässe in Schutzplanke geschleudert

A 61/Daxweiler (ots)

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und Nässe kam am 24.09.2025 ein 47-Jähriger mit seinem PKW auf der A 61 ins Schleuderern und prallte mehrfach in die Mittelschutzplanke. Dabei befuhr der 47-Jährige die A 61 in Höhe Daxweiler in Richtung Ludwigshafen. Es entstanden durch den Anprall erhebliche Schäden an der Front des Fahrzeugs. Die Polizei geht von einem Totalschaden aus und schätzt die Höhe des Sachschadens am Wagen des 47-Jährigen auf ca. 12.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Unfallauto konnte zunächst durch Kräfte der Feuerwehr Stromberg und der Polizei auf den Seitenstreifen geschoben werden, um die Fahrbahn wieder frei zu machen. Es musste anschließend abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: PAStGau-Bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Verkehrsdirektion Mainz
