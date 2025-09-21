Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Illegales Kraftfahrzeugrennen mit Verkehrsunfall und vier verletzten Personen

Wörrstadt (ots)

Am Samstagabend kommt es auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Durch mehrere Zeugenangaben wird bekannt, dass zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge sich ein Rennen lieferten.

Gegen 20:10 Uhr befährt ein Dacia-Fahrer den rechten Fahrstreifen der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz. Aufgrund einer temporären Baustelle endet der Fahrstreifen und der Dacia-Fahrer muss auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei schätzt er die Geschwindigkeit der auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Fahrzeuge (Chevrolet und Audi) falsch ein. Der Chevrolet und der Dacia kollidieren miteinander, wobei der Dacia in einen auf dem Seitenstreifen befindlichen Vorwarner der Autobahnmeisterei geschoben wird. Der Chevrolet überschlägt sich aufgrund des Aufpralls und kommt auf dem Dach zum Liegen. Der Audi-Fahrer kann noch rechtzeitig abbremsen und kollidiert weder mit einem der anderen Fahrzeuge noch mit der Leitplanke. Die beiden Fahrzeuginsassen des Dacia werden durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des Chevrolets werden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch mehrere vor Ort befindliche Zeugen wird den Einsatzkräften der Polizei mitgeteilt, dass der Audi und der Chevrolet mit hoher Geschwindigkeit gefahren seien und ihren Beobachtungen nach ein Rennen austrugen.

Aufgrund der Unfallaufnahme ist die BAB63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Kirchheimbolanden zwischen 20:22 Uhr und 03:50 Uhr voll gesperrt. Ebenfalls im Einsatz befanden sich starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Göllheim und Winnweiler, vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell