Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 - Unfälle als Folge einer Tunnelsperrung nach Auslösung der Brandmeldeanlage

Heidesheim (ots)

Heute gegen 12.20 Uhr wurde die Autobahnpolizei Heidesheim über die Auslösung der Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Autobahntunnel informiert. Wegen des automatischen Schließens der Schranken an den Tunnelzufahrten kam es in der Folge zu einem starken Rückstau in beiden Fahrtrichtungen. Unmittelbar im Bereich einer der beiden Schranken auf der Hauptfahrbahn Richtung Bingen kollidierten dann ein LKW und ein PKW miteinander, zudem kam es im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim zu einem weiteren Unfall zwischen zwei PKW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand lediglich Sachschaden an allen Fahrzeugen. Nach der technischen Überprüfung der Tunnelanlage durch Kräfte der Feuerwehr Mainz und Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Heidesheim konnte auch der Tunnel um 12.50 Uhr wieder für den fließenden Verkehr freigegeben werden. Rund um Mainz kam es zu erheblichem Rückstau, welcher sich aber schnell wieder auflöste. Der Grund für die Auslösung der Brandmeldeanlage lag vermutlich im Rückstau des Autobahnkreuz Mainz-Süd in Fahrtrichtung Bingen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell