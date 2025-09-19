PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 - Unfälle als Folge einer Tunnelsperrung nach Auslösung der Brandmeldeanlage

Heidesheim (ots)

Heute gegen 12.20 Uhr wurde die Autobahnpolizei Heidesheim über die Auslösung der Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Autobahntunnel informiert. Wegen des automatischen Schließens der Schranken an den Tunnelzufahrten kam es in der Folge zu einem starken Rückstau in beiden Fahrtrichtungen. Unmittelbar im Bereich einer der beiden Schranken auf der Hauptfahrbahn Richtung Bingen kollidierten dann ein LKW und ein PKW miteinander, zudem kam es im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim zu einem weiteren Unfall zwischen zwei PKW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand lediglich Sachschaden an allen Fahrzeugen. Nach der technischen Überprüfung der Tunnelanlage durch Kräfte der Feuerwehr Mainz und Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Heidesheim konnte auch der Tunnel um 12.50 Uhr wieder für den fließenden Verkehr freigegeben werden. Rund um Mainz kam es zu erheblichem Rückstau, welcher sich aber schnell wieder auflöste. Der Grund für die Auslösung der Brandmeldeanlage lag vermutlich im Rückstau des Autobahnkreuz Mainz-Süd in Fahrtrichtung Bingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 950-0
Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 01:10

    POL-VDMZ: Liegengebliebener Sattelzug im Baustellenbereich Rheinböllen

    Daxweiler (ots) - Am Donnerstagabend um 19:50 Uhr ergeht bei der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Mitteilung über einen liegengebliebenen Sattelzug im Baustellenbereich Rheinböllen auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen. Dieser habe eine Reifenpanne sowie einen technischen Defekt. Ein Vorbeifahren an der Örtlichkeit ist nicht möglich, sodass die BAB 61 an dieser ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:33

    POL-VDMZ: BAB 60 - Falschfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

    Heidesheim (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 09:26 Uhr wurde der Polizei in Mainz durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt im Bereich der Anschlussstelle Hechtsheim-West gemeldet. Dieser sei mit einem grauen Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung gefahren und habe im Anschluss die Autobahn an der ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 22:41

    POL-VDMZ: Zusammenstoß zweier Sattelzüge / Vollbrand auf der BAB 61

    Stromberg (ots) - Am Montagnachmittag kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der Anschlussstelle Stromberg zu einem Vollbrand eines Sattelzuges. Grund hierfür war ein vorangegangener Verkehrsunfall mit einem zweiten Sattelzug, der zuvor aufgrund eines technischen Problems auf dem Seitenstreifen der BAB anhielt. Das Gespann brannte nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren