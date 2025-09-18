PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: BAB 60 - Falschfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Heidesheim (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 09:26 Uhr wurde der Polizei in Mainz durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt im Bereich der Anschlussstelle Hechtsheim-West gemeldet. Dieser sei mit einem grauen Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung gefahren und habe im Anschluss die Autobahn an der Anschlussstelle Hechtsheim-West verlassen. Durch das Fahrverhalten des Fahrzeugs mussten andere Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Verkehrsteilnehmer, welche durch das falsch fahrende Fahrzeug gefährdet wurden, Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer machen könne oder sogar Videoaufnahmen zur Verfügung stellen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim 06132-950-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim,
Telefon: 06132 - 950-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

