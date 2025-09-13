PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso mit mehreren Fahrzeugen

A63 FR Kaiserslautern, zwischen Kreuz Mainz Süd und AS Wörrstadt (ots)

Am 13.09.2025 kam es auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Autokorso. Gegen 18:53 Uhr meldeten mehrere Mitteiler, dass sechs bis acht Fahrzeuge auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen und später auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserlautern mit stark variierenden Geschwindigkeiten fuhren und mehrere Spuren blockierten. Weiterhin wurden durch die Fahrzeuge andere Verkehrsteilnehmer auf dem Standstreifen überholt. Sollten sie ebenfalls durch den vorliegenden Sachverhalt beeinträchtig worden sein, melden sie sich unter der 06352-950-0 an die Polizeiautobahnstation in Heidesheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06352-950-0
E-Mail: PAStHeidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

