PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell bei Nässe

A 63/Bischheim (ots)

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn war ein 24-Jähriger mit seinem PKW am 4.9.2025 gegen 19:55 Uhr. Er kam in Fahrtrichtung Kaiserslautern auf der A 63 in Höhe Bischheim bei Nässe ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Leitpfosten und in ein Gebüsch. Letztendlich kam der 24-Jährige mit seinem Auto auf dem Standstreifen zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am KFZ schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: PastGau-Bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 18:22

    POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

    Mainz - A60 FR Bingen Höhe AS Hechtsheim West (ots) - Am 03.09.2025 kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe der AS Hechtsheim West zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der 32-jährige Unfallverursacher auf das vor ihm fahrende Fahrzeug der 81-jährigen Geschädigten und ihrer 79-jährigen Beifahrerin auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall nach rechts geschleudert und kollidierte ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 07:18

    POL-VDMZ: Reifen geplatzt - Sattelzug bleibt in Baustelle liegen

    A 61/Daxweiler (ots) - Ein geplatzter Reifen an einem Sattelzug führte am 2.9.2025 gegen 4:10 Uhr auf der A 61 zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Dabei fuhr ein 55-Jähriger mit seinem LKW die A 61 in Richtung Koblenz, als bei Daxweiler in der Baustelle ein Reifen vorne links an der Zugmaschine platzte. Der Fahrer geriet dadurch nach links und prallte mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren