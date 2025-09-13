PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Rettungsgassenverstoß in Folge der Vollsperrung

A61, Daxweiler (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der BAB61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West.

Hierbei fährt der 80-jähriger Unfallverursacher aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 57-jährigen Verkehrsteilnehmers auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wird hierbei derart beschädigt, dass der Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt wird und durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden muss. Der 80-jährige wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kommt in das nächstgelegene Krankenhaus. Der 57-jährige Unfallbeteiligte bleibt unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wird die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen von 06:13 Uhr bis 07:27 Uhr voll gesperrt. Aufgrund dessen kommt es zu einem Rückstau. In besagtem Rückstau melden Verkehrsteilnehmer einen Reisebus, welcher trotz stehendem Verkehr einen Fahrstreifenwechsel vollziehen möchte und dem entsprechend die Rettungsgasse blockiert. Der Reisebus wird durch eine hinzugerufene Streife einer Kontrolle unterzogen und muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz

