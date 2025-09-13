Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkohol und zu hohe Geschwindigkeit auf der Autobahn

Wörrstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.09.2025, auf Samstag, den 13.09.2025, wurden durch Beamte der Polizeiautobahnstation Heidesheim Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Im Focus standen Geschwindigkeitsverstöße und Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Kontrolliert wurde auf den BABen 643, 60 und 63, sowohl mit Streifenwägen als auch mit zivilen Fahrzeugen. Es wurden mehrere Fahrzeugführer mit ihren Fahrzeugen kontrolliert, wobei zwei Kontrollen besonders zu erwähnen sind.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw versuchte sich gleich zweimal einer Kontrolle zu entziehen. Er missachtete beide Male die Zeichen und Weisungen der Beamten anzuhalten und fuhr weiter. Er konnte schließlich durch nacheilende Streifen angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 44-jährige mit über zwei Promille, erheblich alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw wurde mit einer Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 40 km/h gemessen. Er konnte angehalten und ebenfalls kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Geschwindigkeitsverstoß dürfte im Nachgang zu einem Fahrverbot führen.

