Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und vielen Trümmerteilen

Wallertheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz nach dem Parkplatz Wiesbach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Auf dem Seitenstreifen stand ein Sprinter aufgrund einer Reifenpanne.

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn und näherte sich dem Sprinter.

Der Sattelzug kam beim Heranfahren nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr kurzzeitig den Seitenstreifen. Kurz vor dem Aufprall konnte der Fahrer nach links ausweichen. So kam es zwar zum Zusammenstoß, jedoch konnte das Schadensausmaß durch das Ausweichmanöver verringert werden.

Im Anschluss kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem PKW auf dem linken Fahrstreifen.

Da sich der Fahrer des Sprinters zum Unfallzeitpunkt bereits aus seinem Fahrzeug befand, wurde eine Person glücklicherweise nur leichtverletzt.

Durch den Unfall war die Hauptfahrbahn ca. 20 Minuten voll- und weitere drei Stunden teilgesperrt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 75.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

